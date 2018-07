L'appareil, qui transportait 189 passagers, avait décollé de Dublin et faisait route vers Zadar, en Croatie, lorsque le commandant de bord a demandé à atterrir sur un aéroport à l'ouest de Francfort, a indiqué la police fédérale à l'agence de presse allemande DPA. «Les passagers se plaignaient de douleurs à la tête et aux oreilles et souffraient de nausées», a précisé un porte-parole de la police à DPA.

LIVE: Ryanair #FR7312 Dublin to Zadar (Boeing 737-800 EI-ENM) briefly squawked 7700 General Emergency and is now diverting to Frankfurt/Hahn. Reason not yet known. https://t.co/6ictqQ8ccB pic.twitter.com/q30YQHi39k