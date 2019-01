Treize personnes sont mortes dans le crash d'un avion cargo militaire iranien lundi près de Téhéran, après l'échec d'un atterrissage d'urgence, a annoncé l'armée iranienne.

L'appareil, un Boeing 707 cargo, «a dû procéder à un atterrissage d'urgence à l'aéroport Fath ce matin» et «a pris feu après avoir heurté un mur en bout de piste» a indiqué l'armée dans un communiqué, ajoutant que les treize membres de l'équipage avait été tués.

L'agence Tasnim aux mains des conservateurs a évoqué un accident d'un cargo militaire transportant de la viande de Bishkek la capitale Kyrghize.

Selon IRIB, l'appareil a heurté un immeuble après que le pilote a choisi la mauvaise piste en tentant d'atterrir à l'aéroport Fath dans la province Alborz, à l'est de Téhéran.

Video shows the immediate aftermath of plane crash near #Iran's Karaj pic.twitter.com/nHNChTPHOw