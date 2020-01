Un avion de ligne iranien a fait une sortie de piste lundi matin lors de son atterrissage. Il a fini sa course sur une autoroute, sans faire de victimes, selon la télévision d'Etat.

L'accident s'est produit à Bandar-é Mahchar, dans le sud-ouest de l'Iran. «Le pilote a posé l'appareil trop tard [...] ce qui a conduit l'avion à sortir de la piste et à s'arrêter sur un boulevard» adjacent à l'aéroport, a rapporté la télévision.

Iran's Caspian airline Passenger plane, Flying from Tehran to Mahshahr, suffered a runway excursion at Bandar Mahshahr Airport & landed in the middle of street in Mahshahr.



Hopefully, All in Board are Sound & Safe.#Iran pic.twitter.com/5g2iS4AFsG