Un avion de la compagnie russe Saratov s'est écrasé dimanche peu après avoir décollé de l'aéroport de Moscou Domodedovo, rapportent les agences de presse russes, citant les services d'urgence. L'Antonov An-148 avait embarqué 65 passagers et 6 membres d'équipage.

BREAKING NEWS: A plane with 71 people on board disappears from radar after takeoff at Moscow Airport.

More info soon...

DEVELOPING — BNL NEWS (@BreakingNLive) 11 février 2018

L'appareil avait décollé en direction d'Orsk, une ville de l'Oural. Il s'est écrasé dans le district Ramenski de la région de Moscou.

Selon les agences, des témoins ont vu l'appareil en flammes tomber dans le village d'Argounovo, au sud-est de Moscou. Les 71 passagers et membres d'équipage à bord de l'avion «n'ont eu aucune chance» de survie, a assuré à l'agence de presse Interfax une source au sein du ministère des Situation d'urgence.

Carlingue disséminée

La carlingue de l'appareil a été disséminée sur un large périmètre autour du lieu du crash, a précisé Interfax.

BREAKING: BBC reports Saratov Airlines flight has disappeared from radar en-route Moscow to Orsk. Sole flight on this route today is #6W703 from Moscow Domodedovo (An-148 RA-61704). | @flightradar24 data (info subject to change). https://t.co/tVJl0A2TmT pic.twitter.com/3IaeYKXXth — Airport Webcams (@AirportWebcams) 11 février 2018

Avion biréacteur fabriqué par le constructeur ukrainien Antonov, l'An-148 a réalisé son premier vol en 2004. Ce court-courrier peut transporter jusqu'à 80 passagers sur une distance de 3600 kilomètres.

Saratov Airlines Flight 6W703 has crashed on the outskirts of Moscow; 71 people on board https://t.co/unmYLQYBzh pic.twitter.com/6BlaC2fwK8 — BNO News (@BNONews) 11 février 2018

Depuis son exploitation l'avion a connu au moins cinq incidents impliquant le train d'atterrissage, le système électrique et le système de guidage.

Rund 70 Menschen an Bord: Russisches Flugzeug nahe Moskau offenbar abgestürzt - Ein Flugzeug der Gesellschaft Saratov Airlines ist mehreren Medienberichten zufolge in Russland verschwunden. Laut der Nachrichtenagentur Interfax ist die Maschine abgestü... https://t.co/K9MFXUEfrm — Deutschland Germany (@Deutschland_BRD) 11 février 2018

Saratov Airlines flight #6W703 was performed with a 7 years old Antonov An-148 aircraft with registration number RA-61704 pic.twitter.com/2KS4UJ1ow9 — Flightradar24 (@flightradar24) 11 février 2018

(afp/nxp)