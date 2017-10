Un avion militaire s'est écrasé jeudi en Espagne après avoir participé au défilé de la fête nationale à Madrid, a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense à l'AFP.

«Je peux confirmer qu'un avion s'est écrasé», a indiqué le porte-parole sans être en mesure de préciser si l'accident avait fait des victimes. Selon les médias espagnols, l'appareil s'est écrasé près de la base aérienne de Los Llanos près de la ville d'Albacete, à 300 km au sud-est de la capitale.

BREAKING Eurofighter jet crashes at Los Llanos airbase after National Day parade in Madrid, Spain pic.twitter.com/Og13a19012