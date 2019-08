Deuxième journée d'alerte maximale à Whaley Bridge, une petite ville du Derbyshire à 12 kilomètres au sud-est de Manchester. Suite à des pluies torrentielles, un barrage proche menace de se rompre et de noyer une partie de la localité. Des plaques de bétons se sont en effet détachées d'un des côtés de la structure et plus de 6500 habitants ont été évacués.

Dans une éprouvante course contre la montre, des opérations de pompage de l'eau et de consolidation ont été entreprises jeudi et se poursuivent. Vendredi, la police confirmait qu'une petite partie de la population refusait de quitter leur domicile, rapporte le Telegraph.

Le barrage qui retient plus 4 milliards de litre d'eau (300 gallons britanniques) a été construit en 1838. Les habitants affirment avoir reçu l'information d'un risque de rupture estimé à 50 chances sur 100.