Quand on tient un concept qui fonctionne, on le recycle. La marque «le Slip Français» avait connu un joli succès il y a trois ans en proposant un concours régional. La firme récidive en lançant un «slip des régions». L’idée est simple: la firme a concocté un visuel bleu-blanc-rouge pour chaque région, en y intégrant des spécialités ou particularités locales. Chacun peut voter en ligne pour son slip préféré. Et à la fin, le 15 avril, les trois slips régionaux les plus plébiscités seront réellement conçus et commercialisés.

La firme de sous-vêtements a manifestement raison de surfer sur l’attachement à son coin de pays, à son terroir: ses slips sont beaucoup discutés sur les réseaux sociaux. Où l’on se demande par exemple si le camembert qu’on trouve sur le modèle représentant la Normandie est de très bon goût…

«Soyez culotté!»

Surtout, les médias locaux se sont emparés du concours. Ainsi France 3 Auvergne Rhône-Alpes parle avant tout des motifs du slip de la région Auvergne-Rhône-Alpes, décoré de «flocons de neige, bouteille d’eau minérale, montagne enneigée et morceau de fromage». Le «Républicain lorrain» montre le slip de sa région, Grand Est, agrémenté de bières, cigognes ou bretzels. Et le «Midi Libre» titre: «Soyez culotté, votez pour le slip d’Occitanie!»

«Pas l’ombre d’une andouillette auboise»

Ces slips qui font aussi parler car ils touchent des sensibilités locales. «On retrouvera ainsi pour les Hauts-de-France des endives ou encore les fameuses moules frites! Des symboles évoquant toutefois davantage le Nord-Pas-de-Calais que la Picardie…», note «Le Courrier picard». Tandis que «L’Est éclair» balance carrément, entre agacement et amusement: «Pour le Grand Est? Cigogne, bretzel et kouglof. À croire que la région est exclusivement en Alsace. Scandale! Même pas l’ombre d’une bouteille de champagne, d’un sanglier ardennais, d’un boudin rethélois ou d’une andouillette auboise!»

Pour l’instant, sur les 18 slips proposés (voire galerie ci-dessus) ce sont ceux qui représentent la Normandie, la Bretagne, et Auvergne-Rhône-Alpes qui récoltent le plus de suffrages. Mais la saucisse de Toulouse, le bretzel et les moules-frites suivent et n’ont pas dit leur dernier mot.

