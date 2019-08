Dix-neuf personnes sont mortes des suites de l'explosion d'un camion-citerne dimanche soir dans l'ouest de l'Ouganda, a indiqué une source policière lundi à l'AFP.

«Dix personnes sont mortes instantanément lorsque le camion-citerne a perdu le contrôle et a heurté trois autres véhicules, ce qui a provoqué plusieurs explosions et l'incendie de 25 échoppes, dimanche soir», a déclaré lundi à l'AFP le porte-parole de la police régionale, Martial Tumusiime. «Parmi les blessés hospitalisés, neuf ont succombé à leurs blessures», a-t-il ajouté.

Le porte-parole n'a pas été en mesure de donner le nombre exact de blessés. «Il y a plusieurs personnes hospitalisées, sérieusement brûlées, et les médecins s'occupent d'elles», a-t-il déclaré.

D'autres accidents

Les faits se sont déroulés dans la localité de Kyambura, dans le district de Rubirizi, une région montagneuse située non loin du parc national Queen Elizabeth, près de la frontière avec la République démocratique du Congo.

Le 10 août, l'explosion d'un camion-citerne accidenté en Tanzanie a fait 95 victimes, selon un dernier bilan communiqué dimanche. La plupart des victimes étaient des conducteurs de moto-taxis et des badauds affairés à siphonner le carburant qui s'échappait du camion lorsqu'il s'est embrasé.

En Ouganda, une catastrophe similaire avait fait 33 morts en 2013 à Kampala. En 2002, 70 personnes avaient péri lorsqu'un camion-citerne avait percuté un bus de passagers à Rutoto, à moins de 50 km du lieu de la tragédie de dimanche.

#Kyambura fuel tanker accident:



The stream of liquid fire from the fuel also burnt about 25 small shops.



The four motor vehicles were severely burnt and damaged.



9 burnt bodies have been retrieved from the scene and transported to Lugazi Health Centre https://t.co/KM3eecfTcc pic.twitter.com/wYqPgC1a86