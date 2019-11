Un car Flixbus reliant Paris et Grenoble a pris feu pour des raisons inconnues jeudi après-midi sur le boulevard périphérique parisien, faisant un blessé léger parmi les 41 passagers, ont indiqué les pompiers et la compagnie allemande low-cost.

La personne blessée légèrement est «une passagère victime d'une crise d'angoisse», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

L'incendie s'est déclaré peu avant 14h30 sur le périphérique intérieur au niveau de la Porte d'Ivry et a mobilisé une dizaine de pompiers. «Nous avons pris en charge les passagers qui étaient déjà sortis du bus à notre arrivée», a dit la BSPP.

Le feu a été rapidement éteint et «la circulation a été rétablie sur une voie» peu après 16H, a ajouté cette source.

Causes indéterminées

«Pour des raisons encore inconnues, un car longue-distance assurant le trajet entre Paris et Grenoble et opéré par un partenaire pour le compte de FlixBus, a été victime d'un incendie à Paris ce jeudi 14/11, vers 14h20, à proximité de la porte d'Ivry», a confirmé un peu plus tard la compagnie dans un communiqué.

«L'ensemble des 41 passagers à bord ainsi que le conducteur ont pu immédiatement sortir du car et sont sains et saufs», a-t-elle ajouté, précisant qu'une enquête va être menée «afin de déterminer les causes exactes de l'incendie».

De nombreux accidents

FlixBus, une compagnie allemande d'autocars interurbains présente en France depuis quatre ans, a connu plusieurs accidents ces dernières semaines.

Début novembre, un bus assurant la liaison Paris-Londres était sorti de route et s'était couché sur le flanc dans la Somme, faisant 33 blessés dont 4 graves. Début octobre, une personne était décédée et 17 blessées dans l'accident dans l'Aude d'un bus assurant la liaison entre Barcelone et Bordeaux. (afp/nxp)