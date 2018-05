Le dessinateur du quotidien turc Cumhuriyet, détenu pendant plusieurs mois après le coup d'Etat avorté de 2016, est récompensé à Genève. Musa Kart est cette année le bénéficiaire du Prix international du dessin de presse de la Ville de Genève.

This week's video slideshow in support of Turkish cartoonist Musa Kart and his fellow journalists.#freemediaturkey pic.twitter.com/TRlevqY2df