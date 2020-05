Après avoir fait de son célèbre chien robot prénommé «Spot» un assistant pour le personnel soignant, la société américaine Boston Dynamics a confié une nouvelle mission à son quadrupède pour endiguer la pandémie.

Vendredi 8 mai, la créature mécanique a pris le rôle de véritable chien de garde dans le parc Bishan-Ang Mo Kio de Singapour, comme le révèle le quotidien local The Straits Times. Son rôle? Pousser la population à respecter les distances sociales.

Pour ce premier test, l'automate doté d'intelligence artificielle a déambulé sous l’œil tantôt intrigué tantôt effrayé des passants masqués, diffusant des messages pour les rappeler à l'ordre lorsque ceux-ci étaient trop rapprochés les uns des autres.

Capable de modéliser son environnement au moyen de sa caméra, le robot parvient à se repérer dans l'espace afin d'éviter les obstacles et distinguer les êtres vivants des objets qui l'entourent. Pour détecter les regroupements, il lui suffit donc d'évaluer le nombre de visiteurs du parc.

Si ce projet pilote mené sur deux semaines montre des résultats concluants, de nouveaux chiens robots pourraient bientôt monter la garde dans d'autres parcs de la cité-Etat.

Laura Juliano

One of the creepiest and most dystopian things I've seen since the pandemic began: a terrifying camera-equipped remote-controlled robot patrols Bishan-Ang Mo Kio Park in Singapore to -- for now -- warn about social distancing. Look at the fear. Story: https://t.co/12QfT1mcyZ pic.twitter.com/hBGUhmC7N7