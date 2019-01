Les douanes sud-africaines ont annoncé jeudi avoir saisi à l'aéroport international de Johannesburg 36 morceaux de cornes de rhinocéros de contrebande destinées à Dubaï, pour un montant estimé à 1,4 million d'euros.

Les 116 kg de cornes, dissimulés sous des lames de bois, ont été découverts mercredi par un chien-renifleur au milieu d'un chargement estampillé «articles de décoration», ont précisé les douanes dans un communiqué. La police a ouvert une enquête pour tenter d'identifier l'origine du chargement.

#sapsHQ Over 30 pieces of rhino horns worth an estimated R23 million seized at the #ORTIA this morning during an on-going operation into ridding the airport of criminal activities. NP https://t.co/Crn60yp7hS pic.twitter.com/c1Gg3hZPYC