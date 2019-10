Le prochain sommet du G7, prévu en 2020 aux Etats-Unis, aura lieu dans un des clubs de golf de Donald Trump en Floride, a annoncé jeudi son chef de cabinet, Mick Mulvaney.

L'idée, qui avait été défendue sans complexe par Donald Trump lui-même lors du dernier G7 à Biarritz, en France, avait suscité une levée de boucliers et de nombreuses interrogations sur de possibles conflits d'intérêts.

