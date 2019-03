Trois ans après avoir fait disparaître la Pyramide du Louvre, l'artiste français JR revient au célèbre musée parisien pour dévoiler «le Secret de la Grande Pyramide», dans un collage géant sur toute la Cour Napoléon, auquel 400 de ses fans vont participer, a annoncé le musée.

L'installation, à l'occasion des trente ans de la Pyramide, célébrés le 29 mars, débute mardi et va monter en puissance jusqu'à vendredi. Toute la Cour Napoléon sera recouverte, y compris les bassins et les Pyramidions (les petites pyramides). Le suspense a été maintenu. On sait seulement que JR veut faire surgir la pyramide du sol de manière spectaculaire, comme au milieu d'un gouffre.

400 participants bénévoles se relaieront pendant 4 jours, par groupes de 50, pour installer les lés qui formeront cette image géante en un gigantesque pachtwork. L'installation, qui sera achevée vendredi, sera visible jusqu'à dimanche.

