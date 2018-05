Le cyclone Mekunu est le premier cyclone tropical de la saison 2018 dans l'océan Indien nord. Il a provoqué des inondations et des dégâts, tandis que sept personnes sont portées disparues.

Quatre d'entre elles sont des marins dont l'embarcation a coulé quand le cyclone a touché l'île yéménite située en mer d'Arabie, a indiqué à l'AFP un responsable du ministère de la Pêche.

Quelque 150 familles ont été évacuées de leurs habitations et se sont réfugiées dans des installations gouvernementales, a précisé un autre responsable.

Actuellement : le groupe de nuages convectif le plus proche de la tempête tropicale« Mekunu » est à environ 165 km de la ville de Salalah.#Mekunu#Me?rd’Arabie pic.twitter.com/mipnHWoIDp — ??????? ???????? (@OmanMeteorology) 23 mai 2018

De fortes pluies ont provoqué des inondations et certains habitants sont coincés dans leurs maisons, a-t-il dit.

Le quotidien émirati The National a fait état de huit disparus et de centaines de personnes évacuées, tandis qu'«au moins trois bateaux ont disparu des radars»

«Une aide urgente» . Les autorités yéménites ont appelé les organisations humanitaires et la coalition militaire qui intervient au Yémen sous commandement saoudien à fournir «une aide urgente» aux personnes affectées, selon l'agence gouvernementale Saba.

Trajectoire prévue pour le #cyclone #Mekunu en mer d'#Arabie par le modèle du ICON du DWD. paramètre vent max.

Le sud d'#Oman sera très gravement affecté vendredi. Le vent max pourrait dépasser 200 km/h dans le mur.

Suivre modèles GFS ICON ARPEGE sur:https://t.co/7YRFOl4ki4 pic.twitter.com/k2RIJB4fgP — meteophile (@meteophile) 23 mai 2018

Les autorités locales de la province de Mahrah, sur la côte sud-est du Yémen, ont appelé les habitants à rester chez eux et à ne pas utiliser l'électricité et le téléphone portable, a indiqué plus tard la même agence.

Au sultanat d'Oman, voisin du Yémen et bordant la mer d'Arabie, les autorités ont annoncé avoir pris «toutes les précautions nécessaires» pour faire face au cyclone Mekunu. (ats/nxp)