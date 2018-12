Attentat au marché de Noël à Strasbourg Le 11 décembre 2018, un terroriste présumé a tué 5 personnes au marché de Noël de Strasbourg et en a blessé 11 autres. Il a été abattu par la police deux jours plus tard.

Un demi-frère de Chérif C., l'auteur de l'attentat de Strasbourg, a été interpellé lundi à Strasbourg pour «vol aggravé sous la menace d'une arme», a-t-on appris mardi de sources concordantes.

Il est soupçonné d'avoir tenté lundi de dérober le portefeuille d'un passant accompagné de deux complices peu avant 18h, a précisé une source policière, confirmant une information de BFMTV.

Le demi-frère de Chérif C., et ses deux complices, tous âgés de 15 ans, ont braqué le passant avec une arme de poing, selon cette même source. Les faits se sont déroulés à proximité d'un parc, dans le quartier des Poteries, où Chérif C. habitait, à l'ouest de la métropole alsacienne.

Garde à vue prolongée

C'est la victime qui a appelé le numéro d'urgence de la police après avoir été braquée. Les policiers ont procédé à l'interpellation des trois jeunes hommes «vingt minutes après les faits, à 18 heures».

La garde à vue des trois interpellés a été prolongée mardi, a dit à l'AFP une autre source policière. «Les investigations sont en cours, sous l'autorité du parquet de Strasbourg, pour connaître la réelle implication des uns et des autres», a-t-on précisé.

L'enquête a été confiée à la sûreté départementale du Bas-Rhin. (afp/nxp)