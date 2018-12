Au moins treize personnes ont été tuées samedi dans la capitale somalienne Mogadiscio dans un double attentat à la voiture piégée. L'attaque, commise à proximité du palais présidentiel, a été revendiquée par les islamistes somaliens shebab.

«Nous avons confirmé la mort de treize personnes dans les deux explosions et au moins 17 autres personnes ont été blessées», a déclaré un responsable de la police locale. «Les forces de sécurité ont bouclé la zone et une enquête est en cours».

La télévision somalienne Universal TV, basée à Londres, a indiqué que quatre de ses collaborateurs sont morts dans le double attentat, dont un journaliste possédant les nationalités somalienne et britannique, Awil Dahir, et aussi deux agents de sécurité et un chauffeur.

Théâtre et palais

La première explosion a eu lieu à un point de contrôle à côté du théâtre national, lui-même situé à quelque 500 mètres du palais présidentiel. La deuxième explosion, plus puissante selon des témoins, a frappé un carrefour situé à proximité, quelques minutes plus tard. «La deuxième explosion était très forte», a déclaré un témoin. «J'ai vu plusieurs cadavres, dont des membres des forces de sécurité».

Le double attentat a été revendiqué par les islamistes shebab, affiliés à Al-Qaïda. Ils ont indiqué dans un communiqué avoir visé «un point de contrôle sécuritaire qui protégeait le palais présidentiel».

Chassés de Mogadiscio en 2011, les shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Ils ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20'000 hommes de l'Amisom. (ats/nxp)