Samedi à l'aube, une jeune fille de 16 ans a appelé le 999, numéro d'urgence de la police britannique. Elle a expliqué qu'un homme l'avait enlevée et violée et qu'elle était toujours retenue prisonnière. Elle ne savait pas exactement où elle était, mais a réussi à décrire à la police de Boston, dans le Lincolnshire, qu'elle était retenue dans un complexe industriel entouré de hautes barrières et que son agresseur était encore sur les lieux.

La police, explique la BBC, a pensé savoir de quel endroit il s'agissait. La patrouille envoyée sur place a, pour s'en assurer, déployé un drone équipé d'un caméra thermique. Celle-ci a très vite repéré deux signatures, qui ont permis aux policiers de retrouver la victime et d'arrêter son violeur, un homme âgé de 30 ans.

Il y a une semaine, selon le site ZME Science, cette même police avait déjà utilisé ce drone pour retrouver un homme atteint de démence qui errait la nuit dans un champ. (Le Matin)