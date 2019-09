Les préparatifs ont commencé samedi pour un échange de 70 prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, a annoncé la télévision d'Etat russe, diffusant des images d'autocars quittant la prison de Lefortovo à Moscou, puis annonçant que ceux-ci étaient arrivés à l'aéroport.

«Les autocars ont quitté la prison de Lefortovo dans le cadre des préparatifs pour un échange de prisonniers», a annoncé en début de matinée la chaîne d'informations Rossiya 24. Des correspondants de l'AFP sur place ont vu deux cars aux vitres teintées quitter, sous protection policière, la prison de haute sécurité.

Un peu plus tard, la même chaîne a annoncé que les autocars étaient arrivés à l'aéroport moscovite de Vnoukovo, dont une partie est réservée aux vols gouvernementaux. Le président russe Vladimir Poutine avait annoncé jeudi un prochain échange «massif» de prisonniers entre les deux pays, sans préciser de date.

Un «grand pas»

Cette mesure, avait-il affirmé, sera «un grand pas vers la normalisation des relations» entre les deux pays, après l'arrivée au pouvoir en Ukraine de l'ancien comédien Volodymyr Zelensky en mai. Mais Moscou a eu du mal à se mettre d'accord avec Kiev sur les noms des prisonniers qui seraient échangés, avait-il ajouté.

La semaine dernière, les médias avaient annoncé qu'un échange était imminent, et que certains prisonniers ukrainiens avaient été transférés de leur prison vers celle de Lefortovo à Moscou. Mais les préparatifs avaient ensuite semblé s'arrêter. On ignorait à ce stade qui était concerné par cet échange.

«Attaques terroristes»

Le prisonnier ukrainien en Russie le plus célèbre est le cinéaste et militant politique Oleg Sentsov, 43 ans, qui a été arrêté en 2014 et condamné à 20 ans dans un camp de la région arctique russe pour préparation «d'attaques terroristes» après l'annexion de la Crimée par Moscou.

Certains médias avaient annoncé la semaine dernière qu'il avait été transféré à Moscou. En échange, l'Ukraine pourrait relâcher Kyrylo Vyshynsky, 52 ans, un journaliste russo-ukrainien de l'agence russe Ria Novosti, arrêté en 2018 à Kiev et inculpé pour «haute trahison» au profit de Moscou.

Vingt-quatre marins ukrainiens

Parmi les autres prisonniers figurent 24 marins ukrainiens dont la Russie a capturé les navires au large de la Crimée en novembre dernier au cours du plus grave affrontement direct entre les deux pays depuis des années.

Leur avocat a annoncé dans la matinée qu'ils figuraient parmi les prisonniers qui doivent être échangés. «Selon mes informations, ils sont à bord d'un car. Tous les 24», a déclaré Nikolaï Polozov à l'AFP, ajoutant qu'ils devraient arriver en Ukraine «dans les prochaines heures».

Cette semaine, l'Ukraine a également remis en liberté Volodymyr Tsemakh, un ex-chef militaire des séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine.

Un «suspect clé»

Ancien responsable de la «défense antiaérienne» des séparatistes de l'est de l'Ukraine, Volodymyr Tsemakh, 58 ans, est considéré comme un «suspect clé» dans l'affaire du MH17 abattu en 2014 par un missile russe au-dessus de l'Ukraine, selon une lettre publiée mercredi et signée par 40 députés européens.

Ces 40 députés avaient appelé dans leur lettre le président ukrainien à ne pas livrer Volodymyr Tsemakh à la Russie, qui réfute farouchement son implication dans la catastrophe du MH17.

Une première

Cet échange de prisonniers, s'il se déroule jusqu'au bout, sera le premier échange important de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie depuis le début du conflit dans l'est de l'Ukraine en 2014. Le conflit entre l'Ukraine et des séparatistes pro-russes a fait plus de 13'000 morts en cinq ans.

L'arrivée au pouvoir à Kiev de Volodymyr Zelensky a facilité quelque peu les relations entre Kiev et Moscou. Un échange de prisonniers a paru de plus en plus probable ces dernières semaines, et les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, avec la participation de la France et de l'Allemagne, devraient reprendre ce mois-ci. (afp/nxp)