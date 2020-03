Un petit garçon est mort lundi au large de l'île grecque de Lesbos lors du naufrage d'une embarcation de fortune chargée d'une cinquantaine de migrants, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police portuaire.

Les garde-côtes grecs sont intervenus auprès d'un canot qui s'est renversé vers 8h30 (7h30 en Suisse) au large de l'île de la mer Egée.

«46 personnes sont saines et sauves» mais un enfant a été repêché «inconscient» et n'a pas pu être ranimé tandis qu'un deuxième enfant a été hospitalisé, a indiqué cette responsable. Aucun détail n'a été donné sur la nationalité ou l'âge de l'enfant.

L'embarcation, en provenance des côtes turques voisines, «a été renversée par les personnes à bord après son entrée dans les eaux grecques, une habitude des passeurs pour déclencher une opération de sauvetage», a indiqué un communiqué des garde-côtes.

Les garde-côtes se sont aussitôt rendus sur place et ont repêché «46 personnes saines et sauves», selon ce communiqué. «Deux enfants ont été hospitalisés dont l'un inconscient, les efforts pour le ranimer n'ont pas eu de résultats», poursuit-il, ajoutant que le deuxième enfant est «hors de danger».

Environ 1300 demandeurs d'asile sont arrivés entre dimanche matin et lundi matin sur les cinq îles grecques de la mer Egée proches de la Turquie, une nette augmentation depuis la décision d'Ankara d'ouvrir ses portes aux migrants, a indiqué à l'AFP Manos Logothetis, secrétaire du service d'asile grec.

«L'augmentation du nombre d'arrivées est importante, on est passé de 200-300 en moyenne la semaine dernière à 500-800 ces derniers jours», a indiqué Manos Logothetis.

En 24 heures, «entre dimanche matin et lundi matin environ 1300 personnes au total» ont débarqué sur les îles de Lesbos, Chios, Leros, Kos et Samos, les cinq îles égéennes où se trouvent les centres d'accueil et d'enregistrement des demandeurs d'asile, a ajouté ce responsable.

La majorité des migrants sont arrivés à Lesbos, principale porte d'entrée des demandeurs d'asile en Europe ces derniers mois.

A la suite de l'escalade des tensions dans le nord-ouest de la Syrie, la Turquie a décidé de laisser le flux migratoire se diriger vers les frontières extérieures de l'Europe, soit les frontières gréco-turques et gréco-bulgares, pour faire pression sur l'Occident. (ats/nxp)