L'Espagne a les yeux braqués sur le procès qui s’ouvre aujourd’hui à Madrid. Pour la première fois, un gynécologue, accusé de vols de bébés, se retrouve sur le banc des accusés. On estime que, dans le pays, près de 300'000 enfants pourraient avoir été enlevés à leurs parents.

Dès 1939, sous prétexte de les protéger de l’idéologie communiste, les franquistes retirent les enfants de moins de 3 ans aux parents républicains pour les faire élever dans des institutions catholiques. Les années suivantes, la pratique se perpétue, mais plus secrètement. On vole les bébés des mères qui ont le défaut d’être célibataires, pauvres ou républicaines. On leur dit après l’accouchement que leur enfant est mort alors qu’on l’a confié à des familles franquistes.

De la morale à l’argent

Ces rapts au nom d’une morale conservatrice sont devenus par la suite un business: les familles riches qui ne peuvent avoir d’enfants paient pour ces bébés. Des médecins, avec la complicité de l’Église catholique, ont poursuivi ces vols jusqu’à la fin des années 1980, bien après la mort de Franco en 1975. Le scandale n’a éclaté qu’avec les révélations d’un documentaire sorti en 2004. Des milliers d’Espagnols se sont alors posé ces terribles questions: mon enfant annoncé mort est-il encore vivant? Ou: mes vrais parents m’ont-ils vraiment abandonné volontairement? Plus de 2000 plaintes ont été déposées pour tenter de connaître la vérité. Aucune n’a abouti sous prétexte d’un manque de preuves, les actes de naissance ayant été soit trafiqués soit détruits.

Si Inès Madrigal a obtenu ce procès qui s’ouvre aujourd’hui, c’est parce qu’elle a recueilli des aveux: ceux de sa mère adoptive, Inès Pérez. Celle-ci a reconnu que le Dr Eduardo Vela, qui se retrouve sur le banc des accusés, lui a «offert» ce bébé en 1969. Contrairement aux autres, elle n’a pas payé pour l’avoir. Bénévole dans un couvent, elle qui ne pouvait avoir d’enfant a été récompensée par les nonnes et le médecin pour son dévouement. Mais on ne lui a jamais dit que le bébé était volé. Sa mère biologique aurait été une femme mariée qui ne pouvait garder un bébé adultérin. Quand sa fille a eu 18 ans, Inès Pérèz lui a expliqué qu’elle avait été adoptée. Mais ce n’est qu’en 2010, en apprenant que la clinique du Dr Eduardo Vela était au cœur d’un trafic de bébés dans les années 1960 et 1970, que les deux femmes ont pensé que cela pouvait les concerner aussi. Pour aider sa fille à retrouver ses vrais parents, Inès Pérèz a donc attesté ne pas être la mère, contrairement au certificat de naissance signé par le Dr Vela. Âgé de 87 ans, celui-ci risque 11 ans de prison.

Inès Pérèz n’est pas au procès, elle est décédée en 2016, à 93 ans. Sa fille adoptive espère aujourd’hui la condamnation du médecin. «J’aimerais surtout que la vérité éclate afin que les mères puissent dire à leurs enfants: «Je ne t’ai pas abandonné» et que ces enfants sachent qu’elles ne les ont pas quittés.» Des milliers d’Espagnols attendent aussi ce verdict, pour que leur propre passé soit un jour révélé.

Adoptée condamnée

En 2017, une première condamnation avait été prononcée dans le cadre de l’affaire des bébés volés. Sauf que celle qui a été punie était l’un de ces enfants enlevés. Ascension Lopèz a écopé d’une amende de 45'000 francs pour calomnie. Elle avait accusé une religieuse d’avoir participé à son rapt à sa naissance. Ne pouvant payer, Ascension a été envoyée en prison pour 5 mois. Elle a demandé sa grâce. Qui lui a été refusée. (Le Matin)