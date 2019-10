Théâtre de manifestations depuis quatre mois, Hongkong a adopté vendredi l’interdiction de porter un masque. Une décision qui a engendré de nouvelles actions samedi, avec des centaines de contestataires défilant le visage masqué pour défier le gouvernement.

Dans ce cadre, la vidéo d’une journaliste locale, Cherie Chan, a créé un joli buzz qui offre une sympathique respiration durant les heurts. Elle a imaginé comment contourner la loi en utilisant ses cheveux. On vous laisse admirer.

Here goes the tutorial for the latest protest hairstyle in HK ???:#AntiMaskLaw #HongKongProstests https://t.co/sF7aZ0asCg pic.twitter.com/wUXvfnja0T