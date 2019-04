Attaque d'une synagogue: un acte «maléfique», pour les parents du tireur

Les parents de l'adolescent de 19 ans qui a ouvert le feu samedi dans une synagogue de Californie, tuant une femme et blessant trois autres personnes, ont dénoncé lundi un acte «maléfique et méprisable», incompréhensible à leurs yeux. «Nous sommes choqués et profondément attristés par la terrible attaque contre la synagogue Chabad de Poway» (sud de la Californie), écrivent les parents de John Earnest dans un communiqué publié par leur avocat. «Les actes de notre fils ont été influencés par des gens que nous ne connaissons pas et des idées qui ne sont pas les nôtres», assurent les parents de l'adolescent. «Comme nos cinq autres enfants, il a été élevé dans une famille, une foi et une communauté qui, toutes, rejettent la haine et enseignent que l'amour doit être le moteur de toutes nos actions».