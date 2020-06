Jim Mattis, l'ex-ministre de la Défense de Donald Trump qui avait démissionné pour protester contre le retrait des troupes américaines de Syrie, a accusé le président des États-Unis de tenter de «diviser» l'Amérique.

«De mon vivant, Donald Trump est le premier président qui n'essaye pas de rassembler les Américains, qui ne fait même pas semblant d'essayer», écrit-il dans une déclaration mise en ligne mercredi par la revue «The Atlantic».

“Donald Trump is the first president in my lifetime who does not try to unite the American people—does not even pretend to try,” General James Mattis writes in this extraordinary condemnation. https://t.co/3C6vTTz4pd