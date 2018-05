L'ancien ministre britannique des Finances Nigel Lawson semble vouloir le beurre et l'argent du beurre. Celui qui a présidé la campagne pro-Brexit Vote Leave, a été taxé jeudi d'hypocrisie« après avoir entamé les démarches pour obtenir une carte de séjour en France. «Je viens de commencer« les démarches», a reconnu l'ancien ministre de Margaret Thatcher dans une interview au journal The Connexion, qui s'adresse aux anglophones expatriés en France. «Je ne sais pas si cela va marcher, mais je ne suis pas spécialement inquiet».

Nigel Lawson, 86 ans, qui réside dans le Gers, a néanmoins pris le soin de préciser qu'il n'avait pas sollicité la nationalité française.

Ses déclarations ont suscité des réactions irritées des opposants au Brexit.

«C'est le pompon», a déclaré Paul Butters, porte-parole de la campagne Best for Britain. «Il a l'air d'un hypocrite. Selon lui, il fallait quitter (l'Union européenne) à tout prix. Mais on dirait bien que le prix sera payé par les autres, pendant que l'ancien ministre bronzera dans sa luxueuse maison en France», a-t-il ajouté.

Cette annonce a été aussi largement critiquée sur Twitter. »Ca me choque que Lord Lawson veuille avoir le beurre et l'argent du beurre«, a écrit Mark Maquisard (@FanaticRealist).

Strikes me that Lord Lawson want to have his gateau and eat it.



Hoping that @EmmanuelMacron and French government recognise that he's a disruptive & harmful influence on French and European society and tell him to sling his hook. pic.twitter.com/Qkus01yVfx — Mark S Maquisard ???????? (@FanaticRealist) 30 mai 2018

«Lord Lawson est un hyprocrite de première classe, il n'a aucune crédibilité», a estimé de son côté Loz Argyle (@ArgyleLoz).

Lord Lawson is a rich tory and ardent brexiteer, he lives in France and has apparently applied for permanent residency post #Brexit, this is the sickening hypocrisy we're up against, he wants all the benefits of EU membership that we'll lose, we must #StopBrexitSaveBritain — Loz Argyle (@ArgyleLoz) 30 mai 2018

(afp/Le Matin)

Nigel Lawson, membre de la chambre des Lords, la chambre haute du parlement britannique, s'est par ailleurs dit confiant dans la signature d'un accord de Brexit concernant «les expatriés et la sécurité», mais beaucoup moins sur la future relation commerciale. Il juge que celle-ci est un «problème car les négociateurs européens veulent punir le Royaume Uni».