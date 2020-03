Deux Russes affirment avoir piégé le prince Harry, a expliqué «The Sun». Le canular s’est déroulé en deux étapes, selon le tabloïd britannique.

Début décembre, ils ont envoyé un mail à l’équipe de prince en se faisant passer pour des membres de l’entourage de l’icône suédoise de la lutte contre le réchauffement climatique Greta Thunberg. Le mail a été transféré au prince, qui y a répondu avec son adresse personnelle depuis le Canada le 29 décembre.

Depuis le forum de Davos

Le second échange est encore plus problématique, d’autant que la manoeuvre était étrange. Le 20 janvier, toujours selon les dires des deux pirates russes, un nouveau mail a été envoyé au second fils du prince Charles. Il venait d’une fausse adresse au nom du conseiller fédéral Ueli Maurer qui, depuis le forum de Davos, aurait accepté de transmettre un message de la jeune Suédoise…

Un peu gros? Reste que selon «The Sun», deux jours plus tard, le prince Harry aurait téléphoné au numéro indiqué pour joindre Greta Thunberg sans même masquer son appel. Pensant parler à la Suédoise et à son père, il aurait même lâché que Donald Trump a «du sang sur les mains» à propos du changement climatique... Tout ça sans que personne ne vérifie d’où venaient ces mail.

Failles inquiétantes

Le «Guardian» précise que l’entourage d’Harry et Meghan a refusé de confirmer cette information. Mais que si elle est bien exacte elle révèle des failles de sécurité inquiétantes pour le couple, depuis qu’il n’est plus couvert par Buckingham.

Le «Telegraph» affirme de son côté que le prince Harry a dû changer d’adresse mail et de numéro de téléphone après cette grosse boulette.

R.M.