Bolsonaro ne veut plus de la «Folha», un des grands journaux brésilien

Le président brésilien Jair Bolsonaro a mis fin jeudi à l'abonnement des organes gouvernementaux au quotidien «Folha de S.Paulo», l'un des principaux du pays, et a menacé de manière voilée ses annonceurs, dans un nouvel épisode de sa confrontation avec la presse, à l'image de son modèle américain Donald Trump. «Aujourd'hui [jeudi] j'ai décidé d'annuler l'abonnement à la Folha ici au sein du pouvoir exécutif. Qui veut lire la Folha n'a qu'à passer à la gare routière de Brasilia et l'acheter», a dit le chef de l'Etat dans son direct hebdomadaire sur Facebook. «Nous n'allons plus dépenser d'argent dans un journal comme celui-là. Et ceux qui achètent de la pub dans la Folha, qu'ils fassent attention», a-t-il ajouté.