Il existe toujours un «fossé important» entre Londres et Bruxelles qui tentent de trouver un compromis sur le Brexit, a affirmé vendredi le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney. Il s'exprimait à l'occasion d'une rencontre avec Michel Barnier.

Ce dernier, négociateur en chef de l'UE, a reçu l'Irlandais en fin de matinée avant d'accueillir dans la foulée le ministre britannique du Brexit Stephen Barclay, à un mois de la date prévue du départ du Royaume-Uni le 31 octobre.

Good to catch up today with @simoncoveney @IrelandRepBru and team. We need a legally operative solution in the WA to address the problems created by #Brexit on island of Ireland. EU27 firmly united. We must avoid hard border, protect the GFA, all-island economy & integrity of SM. pic.twitter.com/fLgwsOdB8R