Un fourgon transportant 50 migrants africains a fait irruption «à toute vitesse» lundi à Ceuta en cassant une grille au niveau d'un poste frontière entre cette enclave espagnole et le Maroc, a indiqué la Garde civile.

Ce fourgon a surgi dans la nuit «à toute vitesse et cassé la grille» du poste frontière de Tarajal, a déclaré un porte-parole de la Garde civile à Ceuta.

50 personnes dont des hommes, des femmes et des enfants d'Afrique subsaharienne voyageaient dans le véhicule, a-t-il ajouté. Le conducteur de la camionnette a été arrêté.

Selon une vidéo du quotidien local «El Faro de Ceuta», la partie avant de ce fourgon blanc immatriculé en région parisienne a été gravement endommagée par son impact avec la clôture, qui apparaît ouverte et pliée.

#Spain #Immigration #Latest Van packed with 52 Sub-Saharan migrants storms border between #Morocco and #Ceuta, breaks down security gates. At least 4 migrants injured. #video via @ElFarodeCeuta https://t.co/UhsrJBYa9m