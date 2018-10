Le geyser Ear Spring, dans le parc américain de Yellowstone, n'entre pas souvent en activité. Il ne l'a fait que quatre fois en 60 ans, la dernière remontant à 2004. Mais en septembre, il s'est réveillé et plus violemment que d'habitude. Pendant plusieurs minutes, son jet d'eau bouillante est monté jusqu'à 9 mètres.

Mais Ear Spring n'a pas craché que du liquide. Une fois son éruption terminée, les employés du parc ont retrouvé un monceau d'objets, visiblement jetés dans l'orifice par des touristes depuis 80 ans. On a ainsi recensé un gros morceau de parpaing, une bouteille cassée, des canettes en aluminium, des gobelets en plastique, des mégots de cigarette, une tétine pour bébé vintage des années 1930 et un paille en plastique de 20 cm de long. Quelqu'un a-t-il essayé de boire au geyser (fortement déconseillé). Et une autre personne a-t-elle tenté de le déboucher, puisqu'une ventouse a également été recrachée? De nombreuses pièces de monnaie ont également été recueillies. Les touristes les ayant certainement jetées pour qu'elles leur portent chance.

Une tétine, une ventouse, des pièces de monnaie: l'inventaire des objets recrachés a révélé bien des surprises. Facebook Parc Yellowstone

Ne jetez rien dans un geyser

Les responsables du parc en ont profité pour rappeler qu'il ne fallait rien jeter dans les geysers, car cela pouvait les endommager et polluer les sources d'eau chaude. Ils espèrent que leur message sera entendu et qu'à sa prochaine éruption Ear Spring ne crachera que de l'eau et des roches.

