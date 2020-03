Un gouverneur local a été blessé dimanche à Garowe, dans la région semi-autonome du Puntland, dans le nord de la Somalie, dans un attentat mené par un kamikaze. Ce dernier s'est fait exploser à proximité de sa voiture, a-t-on appris de source officielle et auprès de témoins.

«Un kamikaze a ciblé le gouverneur et s'est fait exploser. Le gouverneur et un ancien commandant de la police ont été blessés dans l'explosion et sont maintenant soignés à l'hôpital, ainsi qu'un civil qui passait dans le coin», a déclaré le ministre de l'intérieur du Puntland.

L'attentat revendiqué par les militants islamistes radicaux shebab

Le gouverneur du Nugaal, l'une des divisions administratives du Puntland, et l'ancien policier «ont été blessés grièvement», a affirmé un témoin. Selon un autre témoin, le kamikaze s'est élancé en courant vers le véhicule du gouverneur, qui venait de se garer devant un poste de police, avant de se faire exploser.

L'attentat a été revendiqué par les militants islamistes radicaux shebab. Affiliés à Al-Qaïda, les shebab ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et les 20'000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie (AMISOM). Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont perdu l'essentiel de leurs bastions, mais contrôlent toujours de vastes zones rurales, d'où ils mènent leurs opérations. (ats/nxp)