L'UNRWA

L'Agence onusienne pour les réfugiés palestiniens a été fondée en 1949 et soutient 5 millions de Palestiniens, selon ses chiffres, dans les territoires palestiniens, en Syrie, en Jordanie et au Liban. Son exigence-clé: le «droit au retour» des Palestiniens sur leurs territoires historiques.



La Suisse est le 8e plus gros donateur de cette agence. Cette année, sa contribution prévoit 21,2 millions de francs, selon le DFAE.