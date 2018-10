Un juge péruvien a annulé mercredi la grâce accordée fin 2017 à l'ancien président du Pérou Alberto Fujimori, condamné pour crimes contre l'humanité et corruption. Il a aussitôt ordonné son arrestation, a annoncé l'administration judiciaire.

BREAKING: Peru's high court overturns ex strongman Fujimori's medical pardon, orders his return to jail. https://t.co/y6srMJDJAc