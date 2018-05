La police hongkongaise a arrêté un chauffeur de taxi soupçonné d'avoir tenté de garder un sac contenant 1,1 million de dollars hongkongais (118.000 euros) qu'une cliente avait laissé dans son véhicule. Les faits se sont produits dimanche soir, selon le journal hongkongais Ming Pao, quand le taxi a ramené chez elle cette passagère, qui possède un bureau de change.

Le chauffeur, identifié sous le nom de Tang, a été retrouvé au moyen du centre d'appel de taxi que la cliente avait initialement contacté.

Tang, 57 ans, a d'abord affirmé qu'il n'avait jamais vu l'argent, en affirmant que des clients qu'il avait chargé après la victime avaient probablement emporté le butin. Mais l'argent a finalement été retrouvé au domicile du chauffeur de taxi, qui a été arrêté pour vol, a indiqué la police hongkongaise dans un communiqué.

