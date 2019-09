Un tribunal brésilien a autorisé le maire évangéliste de Rio de Janeiro à saisir des livres à connotation LGBT qu'il considère comme «inappropriés» pour les mineurs, faisant craindre pour certains des actes de censure et de discrimination.

A wonderful bit of Streisand Effect (ish) news. A Bishop's complaint about Wiccan and Hulkling kiss leads to available copies selling out, and the kiss being placed on the front page of a best selling newspaper: https://t.co/rF73D2qCUF pic.twitter.com/7qjNncUO9t