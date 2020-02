On le sait, Donald Trump aime manger. Et surtout de la malbouffe. Un régime alimentaire qui avait notamment inquiété l'un des médecins de la Maison Blanche à l'époque. Le Dr Ronny Jackson s'était d'ailleurs rendu célèbre en janvier 2018 en déclarant, lors de la présentation du bilan de santé du président, que ce dernier avait des gènes incroyables qui lui auraient certainement permis de vivre jusqu'à

200 ans si seulement il avait eu une alimentation plus équilibrée ces 20 dernières années.

Ronny Jackson, 52 ans, qui a servi sous trois présidents, n'est plus le médecin de Trump. Il se présente aujourd'hui aux élections pour le Congrès sur la liste des Républicains au Texas. C'est pour cette raison que le «New York Times» lui consacre un portrait. Et c'est à la fin de cet article, comme l'a relevé le «Guardian», que le praticien fait quelques révélations sur ses méthodes pour tenter de faire maigrir Trump.

Pas assez d'exercice physique

Il explique que son but était de faire perdre 10 à 15 livres (5 à 7,5 kg) au président et qu'il avait songé faire installer un vélo d'appartement ou un vélo elliptique à la Maison Blanche. Sans succès. Donald Trump avait même pris 2 kilos en un an. Alors, le médecin avait dû ruser. Les séances d'exercice physique du président n'ont jamais décollé comme je le souhaitais. Mais nous avons travaillé sur son alimentation. Nous rendions la crème glacée moins accessibles et nous mettions du chou-fleur dans sa purée de pommes de terre.

Cela n'a visiblement pas suffi.

