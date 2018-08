La Seconde Guerre mondiale, c’est quelque 60 millions de morts. Mais aussi, en Grande-Bretagne, des «millions de chats et de chiens qui ont payé le prix ultime de l’agression d’Hitler», peut-on lire dans le Daily Mail. Le tabloïd publie un article de l’auteure Clare Campbell. Avec l’actrice Nicola White, elle entend récolter des fonds pour rendre hommage aux chats et chiens décédés durant le conflit.

Soutenues par le Daily Mail, ces deux femmes entendent engranger 25 000 livres – plus de 31 000 francs. Pour financer un mémorial en bronze créé par un sculpteur qui serait placé dans une place publique londonienne. Ce pour honorer les «deux millions d’animaux de compagnie britanniques bien-aimés massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale».

Larges campagnes d'abattage

Clare Campbell avait déjà publié un livre sur le sujet, Bonzo’s War. Dans l’article publié par le Daily Mail elle revient sur cet aspect méconnu de la guerre. On y apprend qu’une grande partie des chiens et chats ont été abandonnés, menés chez des vétérinaires pour être euthanasiés ou tués par leurs maîtres en une semaine, en septembre 1939, au début de la guerre, suite à un vent de panique.

Puis que les animaux domestiques ont été évidemment victimes du rationnement. Mais aussi, lit-on, de décisions du gouvernement. Qui a «soutenu les poursuites pénales contre ceux qui donnaient une soucoupe de lait aux chats». Ou que face à la masse de toutous et matous errants, abandonnés, certaines municipalités ont mené de larges campagnes d’abattage.

«Des souffrances nulle part commémorées»

Mais l’article n’hésite pas à verser dans l’émotionnel. «Malgré toutes leurs souffrances, le destin de tous ces animaux n’est nulle part commémoré», est-il souligné, à propos des «victimes à quatre pattes oubliées d’Hitler». Ou: «La bravoure des chattes sauvant leurs chatons au milieu du carnage a touché tous ceux ont vu cette scène.»

Sans trop de surprise, l’article a suscité de nombreux commentaires – plus de 300 sur le site du Daily Mail quelques heures après sa publication. «C’est tellement triste. Je crois que les animaux méritent un mémorial», écrit un internaute. «Les animaux ont aussi des droits et des sentiments et ils méritent d’être bien traités, y compris en cas de pénurie», note un autre.

À quand un mémorial pour hamsters?

Reste que la majorité des commentaires sont plutôt indignés voire féroces. «Et quoi, après? Un mémorial pour les hamsters?» lit-on. Ou: «Cet article en dit beaucoup plus sur la personne pathétique qui l’a écrit que sur ce qui est réellement arrivé aux animaux.» Ou encore: «Les rats aussi ont souffert»…

Alors? Ce mausolée serait-il souhaitable ou indécent? Chacun se forgera son opinion. En attendant, l’idée ne semble pas pour l'instant mobiliser les foules: sur les 25 000 livres visés par le projet en crowdfunding, seuls 1800 avaient été récoltés ce mercredi matin. (Le Matin)