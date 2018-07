Environ un million de personnes ont participé à la traditionnelle marche des fiertés LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels) samedi à Londres. Quelque 30'000 personnes ont pris part aux défilés dans des costumes de toutes les couleurs.

Le maire de Londres Sadiq Khan a participé au rassemblement. Pour la première fois samedi, un bataillon des Royal Marines s'est joint à la célébration.

La marche des fiertés s'est déroulée sous une température estivale de 30 degrés. Des marches étaient aussi prévues en Hongrie et en Espagne.

Pride in London: Up to a million watch parade https://t.co/bdCSuViP4v