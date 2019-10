Grosse frayeur pour le ministre allemand de l'Économie Peter Altmaier. À l'issue d'un discours donné ce mardi lors d'une conférence sur le numérique à Dortmund, il a trébuché dans les escaliers et est lourdement tombé de la scène. Les caméras ne l'ont pas filmé à ce moment-là, elles étaient en train de prendre les spectateurs qui l'applaudissaient et dont on voit les visages horrifiés lorsqu'ils assistent à la chute.

Nach seinem Sturz beim Digitalgipfel wurde Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, er ist bei Bewusstsein. pic.twitter.com/QEOKXuM1D6 — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) October 29, 2019

Âgé de 61 ans, le ministre a perdu connaissance un instant. Les secours se sont précipités vers lui et un drap a été dressé afin de le cacher au public. Peter Altmaier a rapidement retrouvé ses esprits et remercié les médecins qui l'ont pris en charge. Touché à la tête, il a été transporté à l'hôpital et une conférence de presse qu'il devait donner plus tard a été annulée.

Michel Pralong avec AFP