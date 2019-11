Beaucoup ne s’étaient sans doute jamais posé la question. Mais une fois que l’interrogation apparaît, on veut manifestement la réponse. La question, la voici: que faire si un mouton est bloqué sur le dos? Quant à la réponse, il s’agit d’une petite vidéo publiée par un vétérinaire belge. Qui a été vue un million de fois en dix jours.

Comme le résume Slate.fr, qui a repéré l’étonnant buzz, l’image d’un mouton les quatre pattes en l’air et infoutu de se retourner semble plutôt amusante. Mais les cas existent et touchent surtout des brebis portantes et des moutons en surpoids. Surtout, dans une telle situation, l’animal est en fait en danger de mort.

Ne pas le rouler sur le côté

«Lorsqu’un mouton est allongé sur le dos pendant trop longtemps, il risque de s’asphyxier car les gaz contenus dans ses intestins ne peuvent pas être évacués et font pression sur les poumons», explique le site de VRT, le service public flamand, qui s’est emparé du sujet.

C’est cette raison qui a poussé le vétérinaire flamand Niels Calle à montrer en vidéo sur Facebook ce qu’il faut faire. Contrairement à ce qui semble le plus intuitif, il ne faut pas faire rouler l’animal sur le côté. Car, selon ce spécialiste, cette manœuvre entraîne un risque que les intestins du mouton se bloquent, ce qui pourrait engendrer son décès.

Il faut, toujours selon Niels Calle, faire en somme «rouler» l’animal vers l’avant. En surélevant sa tête puis en se saisissant de ses pattes antérieures pour redresser son corps jusqu’à une position «assise». Mais une vidéo vaut mieux que mille mots:

On aura appris quelque chose.

R.M.