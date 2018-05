Un homme de confession musulmane soupçonné d'avoir tué une vache a été battu à mort par une foule dans le centre de l'Inde, a annoncé la police dimanche, le dernier meurtre présumé en date autour de cet animal sacré de l'hindouisme.

Siraj Khan, un tailleur âgé de 45 ans, a été attaqué vendredi à Satna, district de l'Etat du Madhya Pradesh. Il est mort sur les lieux, a déclaré à l'AFP l'agent de police Arvind Tiwari. Un ami, Shakeel Maqbool, a également été violemment pris à partie. Souffrant de blessures graves, il a été transporté à l'hôpital. «Quatre personnes ont été interpellées et ont été envoyées en détention. Nous tentons de comprendre le motif de l'attaque», a précisé Arvind Tiwari.

De la viande et une carcasse de taureau ont été trouvées sur les lieux, a t-il ajouté, sans donner davantage de détails sur l'enquête en cours. Selon l'agence Press Trust of India, 400 policiers ont été déployés en renfort dans le secteur samedi soir.

