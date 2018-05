Le journaliste mexicain Juan Carlos Huerta a été abattu mardi à la sortie de son domicile au moment où le pays commémorait le 1er anniversaire de la mort de Javier Valdez, autre reporter réputé, tué dans des circonstances similaires. Huerta, qui travaillait à la radio et à la télévision, était âgé de 45 ans, il laisse une femme et deux enfants, selon les médias mexicains.

The Mexican journalist Juan Carlos Huerta was murdered today out of his home in the State of Tabasco. A hit man shot him. pic.twitter.com/BXWqFJ2Hts