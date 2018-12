Un séisme de magnitude 6,4 a été enregistré vendredi dans la province indonésienne de Papouasie occidentale, rapporte l'institut américain de veille géologique. Il a provoqué des scènes de panique une semaine après le tsunami qui a frappé les îles de Java et Sumatra.

L'épicentre a été localisé près de la ville de Manokwari, à 55 km de profondeur. Selon l'agence météorologique indonésienne, aucun tsunami n'est à craindre. Aucune victime ni dégât n'ont pour l'heure été rapportés.

Un tsunami provoqué par le glissement d'une partie du cratère du volcan Anak Krakatoa vers l'océan a fait 430 morts et plus de 1400 blessés et 159 disparus, lorsque des vagues de plus de cinq mètres ont atteint samedi les côtes de Java et Sumatra.

Sauvetage de tortues

Près d'une semaine après la tragédie, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent. Mais les sauveteurs sont également attentifs au sort des animaux. Ainsi, il a fallu jeudi quatre personnes pour libérer une énorme tortue appartenant à une espèce menacée, qui était échouée et recouverte de débris en tout genre, et la remettre à l'eau.

Depuis le raz-de-marée, une quinzaine d'autres tortues ont été sauvées dans la même zone. «Nous pensons qu'elles ont été poussées sur terre par le tsunami», a expliqué un responsable de l'agence de protection de l'environnement à Lampung. «Pour nous, toutes les vies sont importantes. Nous essayons de sauver les humains, mais aussi les animaux», a-t-il ajouté. (ats/nxp)