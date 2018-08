Donald Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis et le Mexique s'étaient entendus sur un nouvel accord de libre-échange, qui se substitue à l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena). Des pourparlers devraient s'ouvrir rapidement avec le Canada.

«Développement positif»

«Ils l'appelaient Alena. Nous allons l'appeler accord commercial Etats-Unis-Mexique. Nous allons laisser tomber le nom Alena (...) Il a une mauvaise connotation», a déclaré le président américain devant des journalistes. Le nouvel accord prévoit entre autres une augmentation de la part des composants d'origine américaine et régionale dans les voitures assemblées au Mexique.

President @realDonaldTrump has phone trouble while trying to talk with President Enrique Peña Nieto @EPN in Mexico.



The USA and Mexico have agreed to revise key portions of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) - but Canada is not yet part of the deal pic.twitter.com/JeJG5t26xu