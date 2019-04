Lundi dernier, une descente de police a eu lieu chez une famille suspectée de trafic de drogues, à Vila Irmã Dulce, au sud de Teresina, au Brésil. Mais lorsqu’ils ont pénétré à l’intérieur de l’habitation, les agents ont eu la surprise d’entendre un perroquet se mettre à hurler: «Mamãe, polícia!» Soit: «Maman, la police!»...

Avertis, les dealers présumés ont réussi à s’échapper. Bien dressé, l’oiseau avait manifestement été formé à «faire le guet» et à alerter ses propriétaires, comme l’a confirmé un enquêteur dans la presse locale.

«Il n’a pas beaucoup coopéré»

Le perroquet a été saisi par les policiers. Qui ont également par la suite retrouvé les dealers présumés et les ont interpellés.

L’oiseau arrêté, est-il précisé, n’a depuis plus ouvert le bec. «Il n’a pas beaucoup coopéré», s’est amusé un journaliste de «Globo». «Beaucoup de policiers sont venus vers lui mais il n’a rien dit», ajoute le vétérinaire Alexandre Clark dans le «Guardian». Le perroquet fait en somme usage de son droit à garder le silence…

Plus sérieusement, ce perroquet qui serait âgé de 5 ans a maintenant été recueilli par un parc zoologique. Qui va l’examiner et voir s’il est possible de lui apprendre à retourner à la vie sauvage.

(Le Matin)