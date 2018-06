L'hebdomadaire Der Spiegel révèle ce vendredi que la justice allemande lance un mandat d'arrêt international contre le général Djamil Hassan, accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.

Djamil Hassan est l'un des principaux lieutenants du président Bachar el-Assad. Le service qu'il dirige est principalement composé d'alaouites, la communauté religieuse à laquelle appartient le chef de l'Etat. Le mandat d'arrêt a été émis à la suite de plaintes déposées par des Syriens réfugiés en Allemagne.

Selon Der Spiegel, «ce proche conseiller» du président Bachar el-Assad est soupçonné de «crimes contre l'humanité» après avoir autorisé ses services, «au moins entre début 2011 et l'été 2013 (à) frapper, violer, torturer et assassiner des centaines de personnes», civils et opposants au régime syrien, écrit Der Spiegel. Contacté par l'AFP, le Parquet général n'a pas voulu confirmer ces informations.

«Première tentative au monde»

Les investigations de la justice allemande s'appuient sur les informations fournies par un photographe militaire syrien et sur plusieurs témoignages. Ce photographe devait, pour le compte du régime syrien prendre en photos les cadavres des détenus, parmi lesquels de nombreux civils et opposants. Il a fui son pays en 2013, emportant avec lui des milliers de photos désormais exploitées par la justice allemande, indique Der Spiegel.

Selon le magazine, il s'agit de «la première tentative au monde» visant à incriminer «un haut cadre du régime d'Al-Assad pour ses atrocités contre la population civile et l'opposition». Ce mandat «est une bonne nouvelle pour toutes les victimes du système de torture» du régime syrien, s'est réjoui dans un communiqué Wolfgang Kaleck, secrétaire général du Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'homme (ECCHR).

L'EI reprend du terrain en Syrie

En Syrie, le régime de Damas a perdu une partie de la ville-clé de Boukamal, suite à une série d'attaques-suicide meurtrières menées par le groupe Etat islamique (EI). C'est l'offensive la plus importante menée depuis des mois par les djihadistes en Syrie.

L'EI avait perdu en novembre 2017 Boukamal. C'était alors le dernier centre urbain qu'il contrôlait dans le pays en guerre après de multiples défaites infligées par le régime et ses alliés d'une part et les Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les Etats-Unis de l'autre. En parvenant à s'emparer de nouveau d'une partie de cette cité, l'EI confirme qu'il reste une force à craindre sur le terrain.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), «l'offensive d'envergure» a été lancée depuis le désert syrien par les djihadistes «qui ont reconquis une partie de Boukamal», située à l'ouest du fleuve Euphrate. «Au moins 25 combattants de l'armée syrienne et de milices prorégime ont péri dans dix attaques-suicide», a indiqué le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Outre les dix kamikazes, huit djihadistes ont été tués dans les combats, selon l'ONG. Au total, 209 combattants loyaux au régime ont été tués dans les attaques menées par l'EI depuis le 22 mai. Il y a eu 110 morts dans les rangs djihadistes.

Plus de 50 civils tués à Idleb

Sur un autre front, cinquante et un civils, dont plusieurs enfants ont été tués jeudi dans la province d'Idleb en Syrie lors de raids attribués à l'aviation de la Russie, alliée du régime syrien, qui a démenti. Les raids ont frappé tard jeudi soir la localité de Zardana, contrôlée par des rebelles et des djihadistes dans cette province du nord-ouest du pays en guerre, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Au moins 51 civils dont neuf enfants ont péri dans les raids, selon un nouveau bilan de l'OSDH, qui avait fait état précédemment de 44 morts. Il y a eu des dizaines de blessés.

L'aviation russe a été plusieurs fois accusée d'avoir fait des victimes civiles dans ses frappes mais Moscou dément régulièrement, assurant cibler les «terroristes», en référence aux djihadistes ou rebelles. Vendredi, Moscou a encore une fois nié avoir mené des raids contre cette région. «Ces informations n'ont rien à voir avec la réalité», a affirmé le ministère russe de la Défense.

Déclenché en 2011 par la répression de manifestations pacifiques, le conflit en Syrie s'est complexifié au fil des ans avec l'intervention d'acteurs régionaux et internationaux ainsi que de groupes djihadistes sur un territoire de plus en plus morcelé. Il a fait plus de 350'000 morts et contraint des millions de personnes à l'exode. (ats/nxp)