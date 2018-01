L'homme d'affaires français Alexandre Djouhri a été placé en détention provisoire lundi à Londres, a-t-on appris auprès du tribunal de Westminster. Il était visé par un mandat d'arrêt européen délivré par des juges français. Ceux-ci enquêtent sur un possible financement libyen de la campagne électorale de l'ex-président français Nicolas Sarkozy en 2007.

Alexandre Djouhri doit comparaître à nouveau devant le tribunal londonien mercredi afin de fixer une date d'audience d'extradition, a précisé un porte-parole du tribunal. Il avait été interpellé dimanche à l'aéroport londonien de Heathrow.

Après son audience mercredi, «il peut être relâché sous caution ou maintenu en prison» en attendant l'audience d'extradition qui pourrait n'avoir lieu que mi-février, a précisé le porte-parole du tribunal.

Cet intermédiaire financier, familier des réseaux de la droite française et proche de Nicolas Sarkozy, avait jusque-là refusé de répondre à la justice française, écrit l'hebdomadaire L'Obs, à l'origine de l'information, sur son site internet.

Sarkozy dément

Saisis d'une information judiciaire ouverte en avril 2013, les magistrats étudient la piste d'un possible financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, il y a plus de dix ans, par la Libye de Mouammar Kadhafi. L'enquête porte sur des chefs de corruption active et passive, trafic d'influence, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et blanchiment, complicité et recel de ces infractions.

L'ex-président français a toujours formellement démenti les faits allégués notamment par un autre homme de réseaux, le franco-libanais Ziad Takieddine.

L'Obs annonce l'arrestation à Londres de l'intermédiaire Alexandre Djouhri, l'un des acteurs clés de l'affaire libyenne de Sarkozy. Pour tout comprendre de l'importance de ce voltigeur de la zone grise de l'Etat, un conseil de lecture ;) pic.twitter.com/uHXApsHh1H — Fabrice Arfi (@fabricearfi) 8 janvier 2018

Durant les investigations a émergé le nom d'Alexandre Djouhri. L'homme d'affaires à l'imposant carnet d'adresses fut proche entre autres de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin et de Nicolas Sarkozy.

Les juges s'intéressent notamment aux conditions de la revente d'une villa lui appartenant à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, à un fonds libyen dirigé par Bachir Saleh, ex-chef de cabinet de Mouammar Kadhafi, là encore selon L'Obs. L'avocat d'Alexandre Djouhri n'a pas répondu aux sollicitations de Reuters.

