Le raid a touché jeudi soir «un rassemblement de civils» près de la localité de Soussa, dans la province de Deir Ezzor, non loin de la frontière avec l'Irak, a indiqué vendredi le directeur l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane. «Nous ne savons pas s'il s'agit d'une frappe de l'aviation irakienne ou de la coalition internationale» anti-EI emmenée par Washington, a-t-il dit.

L'agence officielle Sana pour sa part accuse directement la coalition. Ces derniers mois, l'aviation irakienne a mené des raids dans l'est syrien près de sa frontière contre des positions djihadistes. La coalition internationale intervient en soutien à une alliance de combattants kurdes et arabes, qui lutte au sol contre l'EI.

Moins de 3% du territoire

Après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la proclamation d'un califat à cheval sur les territoires conquis en Irak et en Syrie, l'EI est désormais acculé dans de derniers réduits désertiques dans ces deux pays.

Les autorités irakiennes ont proclamé la victoire face aux djihadistes chassés de tous les centres urbains fin 2017. En Syrie, l'organisation ultraradicale ne contrôle plus que moins de 3% du territoire selon l'OSDH, une organisation basée à Londres dispose d'un réseau de contacts en Syrie.

L'alliance arabo-kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS) a lancé début mai la dernière phase son offensive pour mettre fin à la présence de l'EI dans l'est syrien. Déclenché en 2011, le conflit en Syrie s'est ensuite complexifié avec l'implication de pays étrangers et de groupes djihadistes. Il a fait plus de 350'000 morts. (ats/nxp)