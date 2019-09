Le PDG de Boeing Dennis Muilenburg a indiqué mercredi que le retour dans le ciel du 737 MAX, cloué au sol depuis six mois après deux accidents ayant fait 346 morts, pourrait être «graduel». Cela en raison des demandes spécifiques de régulateurs à travers le monde.

«Début du quatrième trimestre»

«Une levée graduelle de l'interdiction de vol est une possibilité», a déclaré M. Muilenburg lors d'une conférence à Laguna Beach (Californie), au cours de laquelle il a répété que Boeing prévoyait toujours un retour en service de son avion vedette au «début du quatrième trimestre», c'est-à-dire en octobre.

