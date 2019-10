Un fort séisme d'une magnitude de 6,4 a frappé mercredi l'île de Mindanao dans le sud des Philippines, a annoncé l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

Le séisme, d'une profondeur de 14 km avec un épicentre situé a environ 7,7 km de la ville de Columbo, s'est produit à 19h37 (11h37 GMT), selon l'institut américain. Un homme âgé a été blessé par la chute d'un objet et des centaines de personnes se sont ruées hors d'un centre commercial, selon la télévision philippine ABS-CBN présente sur place.

LOOK | The Cor Jesu College in Digos, Davao del Sur sustained major damage from the 6.3 magnitude #earthquake that jolted North Cotabato and felt in various parts of Mindanao Wednesday evening. | via @Chepalicte1 pic.twitter.com/EqaFyCEUOP